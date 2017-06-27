По делу о выстрелах в Гюмри подозреваемых пока нет

По делу о выстрелах, прозвучавших в Гюмри 25-го июня, подозреваемых пока нет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал прокурор Ширака Карен Габриэлян.

«Есть лицо, подвергнутое приводу, однако это еще не говорит, что он причастен к данному преступлению. Для выяснения обстоятельств ведется следственно-оперативная работа»,- сказал прокурор Ширака Карен Габриэлян.

По его словам, в данный момент он не может называть имена – исходя из интересов расследования.

В Гюмри вечером 25 июня прозвучали выстрелы.

В МЦ Гюмри в 23:15 доставили Георгия Акопяна, 1987 г.р., с огнестрельным ранением в области брюшной полости. В МЦ Гюмри, его прооперировали, состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое. В МЦ он поступил самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Арменуи Мхоян