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В КГД за последние месяцы сократили 483 ставки


В структуре Комитета по госдоходам Армении проводятся  широкомасштабные сокращения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян, комментируя распространяемые в прессе слухи о «кадровой резне» в КГД.

По его словам, это является результатом структурных реформ, по итогам которых сформирована новая система, что привело к сокращению 483 сотрудников структуры.

"В течение нескольких лет мы проводили переоснащение, в том числе технологическое, что рано или поздно должно было привести к такому результату. В современном мире информационных технологий человеческий фактор играет меньшую роль, в результате чего осуществлены сокращения", - сказал Арутюнян.

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