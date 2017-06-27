В КГД за последние месяцы сократили 483 ставки
12:42, 27 Июнь, 2017
В структуре Комитета по госдоходам Армении проводятся широкомасштабные сокращения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян, комментируя распространяемые в прессе слухи о «кадровой резне» в КГД.
По его словам, это является результатом структурных реформ, по итогам которых сформирована новая система, что привело к сокращению 483 сотрудников структуры.
"В течение нескольких лет мы проводили переоснащение, в том числе технологическое, что рано или поздно должно было привести к такому результату. В современном мире информационных технологий человеческий фактор играет меньшую роль, в результате чего осуществлены сокращения", - сказал Арутюнян.