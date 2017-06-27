Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна удалили из зала судебных заседаний
В Суде общей юрисдикции административного района Шенгавит было отложено очередное судебное заседание по делу Жирайра Сефиляна и других, проходившее в напряженной обстановке. Как передает «Арменпресс», судья Татевик Григорян удалила Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна из зала судебных заседаний за то, что они не встали. Судья объявила перерыв.До этого адвокаты обвиняемых не разрешили досмотреть себя, и судебные приставы запретили им войти в здание суда.
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