Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна удалили из зала судебных заседаний

В Суде общей юрисдикции административного района Шенгавит было отложено очередное судебное заседание по делу Жирайра Сефиляна и других, проходившее в напряженной обстановке. Как передает «Арменпресс», судья Татевик Григорян удалила Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна из зала судебных заседаний за то, что они не встали. Судья объявила перерыв.

До этого адвокаты обвиняемых не разрешили досмотреть себя, и судебные приставы запретили им войти в здание суда.