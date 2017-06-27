СМИ: военные Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе Сиккима

Пограничные силы Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе индийского штата Сикким, индийские солдаты намерены предотвратить проникновение с сопредельной стороны.

Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на неназванные источники, напряженность возникла после того, как китайские военные несколько дней назад проникли на индийскую территорию в регионе перевала Дока-Ла на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР и разрушили два блиндажа индийской армии.

Министерство обороны и МИД Индии пока не комментируют эти сообщения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь Пекин обвинил индийских пограничников в том, что индийские военнослужащие незаконно пересекли границу Китая в районе Сиккима. Как говорится в опубликованном в ночь на вторник заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, китайская сторона требует, чтобы Индия немедленно вывела военнослужащих с территории страны.





