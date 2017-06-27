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Бритни Спирс изобразила танцовщицу балета на пляже Таиланда


Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала несколько танцевальных балетных движений во время отдыха на одном из пляжей Таиланда. Видеозапись со знаменитостью опубликовали на ее странице в соцсети Instagram 22 июня. За четыре дня ролик со звездой просмотрели более 1,4 миллиона раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 



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