В 2016 году Армения получила от ЕАЭС начислений от общих пошлин больше, чем перечислила

В 2016 году Армения получила от ЕАЭС начислений от общих пошлин на сумму в 52.9 млрд драмов, за то же время она перечислила в общий котел 33.9 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил председатель КГД Армении Вардан Арутюнян.

«Фактически, мы получили на 19 млрд драмов больше, чем отчислили»,- сообщил председатель КГД Армении Вардан Арутюнян.

По его словам, по сравнению с предыдущим годом, Армения получила от ЕАЭС по данной статье на 3 млрд драмов меньше.