Умер поэт и прозаик Владимир Абрамян

На 87-м году жизни умер поэт и прозаик, переводчик, член СПА с 1957 года Владимир Абрамян. Об этом «Арменпресс» сообщили в СПА.

Владимир Абрамян родился в 1930 году, в селе Горный Джангир Шамхорского района, ныне – Азербайджан. Учился в Бакинском пединституте. Был в советские годы главным редактором журнала «Литературный Азербайджан», руководителем армянской секции СП Азербайджана.

В 1991 году переехал в Армению, поселился в селе Гегамасар в Варденисе.

Владимир Абрамян является автором многих книг, в том числе, «Звезда света» (1983), «Дерево моей любви, слива» (1989), «Древо жизни» (1999), «Тропою грозы» (2002), «Беседа с моей тенью» (2011).

Известны его переводы с азербайджанского, которые издавались в Ереване в 1970-1980гг.

Владимир Абрамян был удостоен множества наград.

Память о нем останется в сердцах читателей, коллег, родных и близких.