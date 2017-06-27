В прошлом году налоговые доходы увеличились на 11.8 млрд драмов

В 2016 году налоговые доходы годбюджета Армении составили 1 трлн 79.7 млрд драмов, обеспечив программу бюджета на 96%. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил председатель КГД Армении Вардан Арутюнян.

«Несмотря на то, что макроэкономическая среда и произведенные законодательные изменения не были благоприятными для сбора налогов, нам удалось в результате администрирования собрать в прошлом году на 1.1% или на 11.8 млрд драмов больше, чем в предыдущем году»,- сообщил председатель КГД Армении Вардан Арутюнян.

По его словам, на выполнение налоговой составляющей бюджета сказались также неблагоприятная макроэкономическая среда, от чего бюджет пострадал на 80 млрд драмов, уменьшение налоговых поступлений из третьих стран – на 6.8%. Несмотря на рост объема поступлений за счет импортозамещения ЕАЭС, общий доход сократился на 4.2 млрд драмов.