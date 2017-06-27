В структуре доходов в Армении вырос удельный вес налогов

В 2016 году в структуре доходов в Армении вырос удельный вес налоговых доходов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил замминистра финансов, главный казначей Армении Атом Джанджугазян.

«В 2016 году удельный вес налоговых доходов составил 92%. Бюджет пополнился за счет налогов и пошлин на 1 трлн 80 млрд драмов, что составляет 21.3% ВВП, вместо предусмотренных 20.7%», - сообщил замминистра финансов, главный казначей Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, основная доля налогов приходится на НДС - 391 млрд драмов, или 36.2%.

«Следующая по величине налоговая база – подоходный налог: 332.7 млрд драмов, или 30.8%. Следующая статья – налог на прибыль: 127.2 млрд драмов, или 11.8%», - сообщил замминистра финансов, главный казначей Армении Атом Джанджугазян.