Суд в Мичигане наложил запрет на депортацию из США 1,4 тыс. иракцев

Суд Восточного округа штата Мичиган постановил на время ввести запрет на депортацию из США иракцев, которых американские власти намеревались выслать. Соответствующее распоряжение вынес в понедельник судья Марк Голдсмит, сообщило агентство Associated Press (АР).

На прошлой неделе судья принял такое решение в отношении 114 иракцев, задержанных полицией 11 июня текущего года в районе Детройта (штат Мичиган). Теперь Голдсмит распространил запрет на все Соединенные Штаты и на всех граждан Ирака, которых власти намеревались депортировать в связи с тем, что те имеют судимости. Мера вводится на 14 дней, предполагается, что за это время должно окончательно решиться, обладает ли данный окружной суд необходимыми полномочиями, чтобы ввести аналогичный запрет на неограниченный срок,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.