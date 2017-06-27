ООН: колумбийские повстанцы из РВСК сдали все оружие

Колумбийская повстанческая группировка "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) выполнила свои обязательство по разоружению в рамках мирного соглашения с правительством. Об этом сообщила в понедельник Миссия ООН в Колумбии.

"На сегодняшний день у Миссии хранится все зарегистрированное индивидуальное оружие РВСК: 7132 единицы, за исключением того оружия, которое, в соответствии с "дорожной картой", будет использоваться для обеспечения безопасности 26 лагерей РВСК до 1 августа 2017 года", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К этой дате Миссия планирует собрать весь оставшийся арсенал и убрать контейнеры с оружием из "переходных зон нормализации", которые "станут пространствами для обучения и возвращения к мирной жизни" повстанцев.

"Отказ от оружия представляет собой начало новой Колумбии, которая движется в сторону установления мира. Благодарю Миссию ООН в Колумбии за ее работу и помощь", - написал в Twitter президент республики Хуан Мануэль Сантос.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию.