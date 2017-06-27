Турция направила Германии новые списки гюленовцев

Официальная Анкара направила Германии новые списки гюленовцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Die Welt.

Пресс-секретарь МИД Германии Томас де Майзиер сообщил, что в документах, полученных от турецкой стороны, содержатся данные о разных лицах и организациях.

Die Welt пишет, что подобный список в МИД Германии получили от турецкой стороны в апреле. МИД Германии поясняет, что подобные документы они расследуют по 3 позициям: есть ли шпионаж против Турции, справедливы ли обвинения турецкой стороны и какова потенциальная опасность лиц, влюченных в списки.

Турецкие власти обвиняют Германию в укрывательстве и поддержке гюленовцев и невыдаче их турецкой стороне.