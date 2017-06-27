Полиция Гамбурга готова арестовать сотрудников охраны Эрдогана

Начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер заявил, что если во время проведения саммита G-20 сотрудники охраны Эрдогана, которых в США объявили в розыск, устроят потасовку, то они готовы к любым мерам – вплоть до их ареста. Как передает «Арменпресс», об этом начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер заявил в беседе с изданием Bild.

По его словам, они не позволят сотрудникам охраны Эрдогана вступать в силовой конфликт, как это произошло в США. «Мы сообщили турецкой стороне, что такого не позволим. Если кто-то применит силу, то мы готовы к любым мерам – вплоть до их ареста»,- сказал начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер.

Ранее стало известно, что МИД Германии заявило Анкаре о нежелательности присутствия в стране тех 12 сотрудников охраны Эрдогана, которые напали в Вашингтоне на демонстрантов, в оыношении которых есть ордер на арест.

Предполагается, что во время проведения саммита G-20 в Гамбурге ожидаются акции протеста. В частности, со стороны РКК.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита G-20, который состоится в Гамбурге 11-го июля, полиция Германии предприняла особые меры против охраны Эрдогана.

Начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер заявил, что они не позволят телохранителям главы чужого государства совершать в Германии противоправные поступки. «Мы не позволим повторения событий в Вашингтоне»,- сказал Мейер.

По его словам, телохранителям главы чужого государства разрешено вмешиваться лишь тогда, когда их подопечному грозит непосредственная опасность. Оружие они могут иметь лишь с особого разрешения.

Визит Эрдогана в США состоялся во вторник, 16 мая. В центре Вашингтона произошли столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности турецкого лидера. Пострадало 11 человек, в том числе 1 сотрудник полиции. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших попали в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В опубликованном видеоматериале видно, как Эрдоган следил за нападением из автомобиля, а стоявший рядом с ним охранник лично отдавал распоряжения нападавшим.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, Штаты уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Инцидент был осужден со стороны Госдепа и госсекретаря США, мэра Вашингтона и др. Ранее стало известно, что по делу о нападении на мирных демонстрантов во время акции протеста по поводу визита Эрдогана в Вашингтоне выдвинуты обвинения в адрес десятков сотрудников безопасности Эрдогана. Двоим гражданам США и двоим гражданам Канады уже выдвинуты обвинения в участии в насильственных действиях и нападении. Двоих граждан США - Синана Нарина из Вирджинии и Эйюпа Йылдырыма из Нью-Джерси, уже задержали. Первый обвиняется в тяжком преступлении, второй – по 2 статьям.

Чиновник из правоохранительных кругов, пожелавший остаться инкогнито, сказал, что полиция выяснила личности 34 из 42 нападавших, и не исключены новые задержания.