Газете «Жаманак» исполнится 110 лет

В 2018 году газете «Жаманак», которая выходит в свет в Стамбуле еще с начала 20-го века, исполнится 110 лет. Газета всегда держала в центре внимания события из жизни армянской общины сначала Османской империи, затем – Турецкой республики, и сегодня она продолжает свою деятельность в том же духе и с тем же чувством ответственности. О прошлом, настоящем и будущем концептуального содержания газеты «Арменпресс» побеседовал с ее главным редактором Ара Гочуняном.

- Стамбульская газета «Жаманак» - одно из старейших изданий. Какие этапы развития прошла газета?

- Газета «Жаманак» была создана в 1908 году братьями Мисаком и Саргисом Гочунянами, со дня основания она выходила в свет как ежедневное издание. За прошедшие 110 лет она претерпела определенные изменения в свете смысла ее деятельнодти и миссии.

Мы можем условно разделить эти этапы на 3 части. Со дня создания и до основания Республики Турция в 1923 году, когда она, в том числе, формировала общественное мнение.

С 1923 года она стала газетой для меньшинств, чьи права были закреплены в Лозаннском соглашении, и они имели право на общение и публикации на родном языке.

Новейший этап развития газеты – со дня независимости Армении по сей день. Приобретение Арменией независимости перевернуло весь армянский мир, и мы не остались в стороне. С этим периодом совпало развитие технологий, благодаря чему любое издание получает общеармянское значение, и мы продолжаем свою деятельность в этих условиях.

- Нелегко действовать в Турции – стране, где всегда есть ограничения, тем более, в отношении армянской общины. Какие сложности испытывала газета «Жаманак», какие проблемы стоят перед ней сегодня?

- На данном этапе сложностей сравнительно немного. Важной частью погибших во время Геноцида 1915 года интеллигентов были сотрудники нашей газеты. Сегодня на нас распространяются те же правила, которые действуют на любые турецкие издания. Это, конечно, плюс. Мы принимаем, что свобода печати в Турции не на самых высоких позициях – по сравнению с другими странами, однако важно и то, что перед армянской газетой не стоят дополнительные преграды. Мы работаем в равных условиях.

- Какова роль газеты «Жаманак» в жизни армянской общины Турции, в деле сохранения ее идентичности и культуры?

- В общине Стамбула, имеющей глубокие традиции, газета является, во первых, средством общения. Мы пробуем предоставить самую полную информацию о Турции, Армении, армяно-турецких отношениях, церковной жизни, пр. Основная наша аудитория – армяне Турции. Наша газета независима со дня основания, у нас никогда не было спонсоров, единственная наша опора – народ.

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