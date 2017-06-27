Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции

Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишела Темера в получении взятки, передает Reuters.

Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны, отмечает агентство.

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Темер обвинения отвергает.