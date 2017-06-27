Госдеп исполнит иммиграционный указ Трампа через 72 часа после решения суда

Госдепартамент намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США, говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Ранее в понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема бежен