Походы к пока еще нераскрытым вершинам: в Армении активно развивается горный туризм

В Армении активно развивается горный туризм. Большой вклад в этом деле имеет Армянский географический проект (Armenian geographic). Уже 5 лет, как проект осущестляет программу «Наше», в рамках которой предлагаются различные походы, в том числе, горные, раскрывая новые возможности армянских гор. Руководитель проекта Тигран Шахбазян рассказал в беседе с «Арменпресс» о том, что акцент проекта ставится на природные памятники и географические объекты. В стране с горным рельефом, каковой является Армения, лучшим способом активного отдыха является горный туризм.

«Наша программа способствует развитию туризма в Армении и Арцахе. Мы организуем множество походов, задействованы направления, доселе неизвестные многим. Бывают такие чудесные вершины, что после нас их начинают покорять многие другие. В Армении есть большой потенциал для развития горного туризма»,- сказал Тигран Шахбазян.

Программа имеет не только туристическое, но и научное значение. Как сказал Тигран Шахбазян, о многих вершинах нет информации или фотоснимков, или же их немного, особенно, в интернете. В книгах говорится о немногим более, чем 10 вершинах. В то время, как проект опубликовал на своем сайте данные о более, чем 50 вершинах в Армении.

«В программе есть посещение самой высокой вершины Мегринского хребта – Бахацсара; эта вершина на несколько метров выше Хуступа, однако никто не является сюда, чтобы покорить ее, так как в интернете нет сведений о ней. Мы желаем открыть новые тропы, чтобы и в этих направлениях развивался туризм»,- сказал Тигран Шахбазян.

Армянский географический проект работает, в первую очередь, на внутренний туризм, пытаясь ознакомить с кладезями армянской природы местных жителей. Охватываая 5-летний опыт работы, Тигран Шахбазян подметил, что внутренний туризм активно развивается, изменилась культура жителей Армении, многие предпочитают проводить свои выходные в походах. Хотят шагать, карабкаться на вершины, быть на свежем воздухе, делать открытия.

Кроме местных, небезразличны к армянским горам и иностранцы. Особенно, предтсвители диппредставительств, аккредитованных в Армении. Кроме того, приезжают туристы из Танзании, РФ, Германии, США, Франции, Польши и др. стран.

В основном, в походы идут люди в возрасте 25-35 лет, однако есть и такие, которым 15 или 60. Все зависит от степени физической подготовленности человека. Новичкам предлагаются легкие маршруты.

Как сказал Тигран Шахбазян, они готовы сотрудничать с туристическими организациями, предлагая программы для включения в турпакеты.