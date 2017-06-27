Предстоящие новости: 27.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го июня, состоится совместное заседание постоянных комитетов НС. Повестка: 1. Отчет о выполнении бюджета-2016 /основные макроэкономические показатели, формирование доходов, налоговая и таможенная политика и др./.

Отчет Министерства финансов. Заключение ЦБ об отчете о выполнении бюджета-2016. Заключение Контрольной палаты об отчете о выполнении бюджета-2016.

Сегодня, 27-го июня, будет дан официальный старт разработки бренда города Гюмри. Инициатор программы – маркетинговая компания Deem Communications PR, в сотрудничестве с Министертвом экономического развития и инвестиций, Госкомитетомпо туризму, мэрией Гюмри.

В Министерстве диаспоры Армении состоится заседание межведомственной комиссии по координации проблем сирийских армян.

Круглый стол инициативы «S.O.S. Севан» организует сбор подписей против спуска дополнительного объема воды из озера Севан.

В Административном суде состоится очередное судебное заседание по вопросу месторождения Амулсара. В Суд общей юрисдикции административного района Шенгавит состоится очередное судебное заседание по делу Жирайра Сефиляна.

Сегодня, 27-го июня, состоится пресс-конференция, посвященная VI международному фестивалю пантомимы имени Леонида Енгибаряна.

Сегодня, 27-го июня, состоится пресс-конференция, посвященная открытию международного фестиваля гитарной музыки.

С 29 июня по 9 июля в столице Армении пройдет III международный фестиваль гитарной музыки, в котором примут участие известные музыканты из разных стран. В этом году концерты в рамках фестиваля пройдут и за пределами столицы. Организаторами фестиваля выступают Ассоциация гитаристов Еревана и Ассоциация международных фестивалей гитары. Участники пресс-конференции: художественный руководитель фестиваля, председатель Ассоциации гитаристов Еревана, вице-президент Международной Ассоциации гитаристов Германии "Виппертале", лауреат международных премий, доктор искусствоведения Жора Саркисян.Председателем Paris Guitar Foundation является профессор двух консерваторий Парижа, лауреат многих международных премий Агустин Песнон.

Сегодня, 27-го июня, состоится пресс-конференция генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики Армении, главного тренера мужской сборной Армении Пашика Алавердяна, чемпиона Европы Симона Мартиросяна и бронзового медалиста Чемпионата мира Сона Погосян.

Сегодня, 27-го июня, состоится пресс-конференция главного тренера Армении по боксу Давида Торосяна и чемпиона Европы Ованеса Бачкова.

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