Европейские индексы - 26-06-17
МОСКВА, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.29% и составил 12770.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5295.75 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7446.80 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 1860.39 пункта, а RTSI вырос на 0.21% и составил 992.82 пункта.
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- 08:59 Европейские индексы - 26-06-17
- 08:59 Американские индексы - 26-06-17
- 08:57 Цены на цветные металлы - 26-06-17
- 08:56 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-06-17
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