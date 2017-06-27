Европейские индексы - 26-06-17

МОСКВА, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.29% и составил 12770.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5295.75 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7446.80 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 1860.39 пункта, а RTSI вырос на 0.21% и составил 992.82 пункта.