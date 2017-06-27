Цены на цветные металлы - 26-06-17

ЛОНДОН, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.67% и составила 1863.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.03% и составила 5795.00 долларов США, цена на свинец выросла на 2.11% и составила 2253.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.09% и составила 9100.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.26% и составила 19275.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.07% и составила 2725.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.85% и составила 59000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.