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Президент Армении поздравил президента Ирана и Верховного лидера ИРИ в связи со священным праздником Ид аль-Фитр


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительные послания Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани, Верховному лидеру Исламской Революции Сейеду Али Хаменеи и в их лице дружественному народу Ирана в связи со знаменующим завершение Рамадана священным праздником Ид аль-Фитр, пожелав им доброго здоровья и успехов, а Исламской Республике Иран - прогресса и дальнейшего развития во всех сферах. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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