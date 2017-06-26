Президент Армении поздравил президента Ирана и Верховного лидера ИРИ в связи со священным праздником Ид аль-Фитр

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительные послания Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани, Верховному лидеру Исламской Революции Сейеду Али Хаменеи и в их лице дружественному народу Ирана в связи со знаменующим завершение Рамадана священным праздником Ид аль-Фитр, пожелав им доброго здоровья и успехов, а Исламской Республике Иран - прогресса и дальнейшего развития во всех сферах. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.