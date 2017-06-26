За минувшие 3 суток в Армении было зарегистрировано 30 ДТП

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 29 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 23 и 26 июня, раскрыто 22.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрированo по 1 случаю обнаружения наркотиков и изъятия оружия и боеприпасов, раскрыт 21 случай кражи, 5 случаев мошенничества, 2 случая хулиганства, по 1 случаю разбойного нападения и присвоения.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений, мошенничества и автоугона.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 30 ДТП: 7 человек погибли, 54 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.