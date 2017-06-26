Глава МИД Армении обсудил с замминистра ИД Греции сотрудничество между армянской и греческой общинами за рубежом

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 26 июня принял заместителя министра иностранных дел Греции Теренса Николауса Куика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, Налбандян отметил, что исходящие из глубины веков братские отношения между Арменией и Грецией основаны на крепкой дружбе, исторически сформированной между двумя народами.

Глава МИД Армении подчеркнул, что рад принять в Ереване замминистра ИД Греции через короткий срок после визита главы МИД Греции Никоса Кодзиаса в Ереван, согласно достигнутой договоренности, для обсуждения вопросов сотрудничества между армянской и греческой общинами за рубежом.

Собеседники обменялись мнениями вокруг предпринимаемых по развитию торгово-экономических связей шагов. Замминистра ИД Греции сообщил, что ведутся работы по организации армяно-греческого бизнес-форма.

На встрече были затронуты также процесс решения кипрской проблемы, развитие на Ближнем Востоке и миграционный кризис.