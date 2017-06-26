Туризм в Арцахе в мае вырос на 222%

Количество посещающих Арцах туристов в апреле 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 42%, а в мае число увеличилось на 222% по сравнению с маем 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

», - написал Абрамян на своей странице в Facebook.