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Туризм в Арцахе в мае вырос на 222%


Количество посещающих Арцах туристов в апреле 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 42%, а в мае число увеличилось на 222% по сравнению с маем 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

«Как было прогнозировано, этому прогрессивному темпу роста в сфере туризма поспособствовало строительство дороги Варденис-Мартакерт, экономическое влияние которой в основном отражено в сфере туризма. Хочу также отметить, что в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2016 года зафиксирован 10-процентный рост в этой сфере», - написал Абрамян на своей странице в Facebook.

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