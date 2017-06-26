Процесс экспорта абрикоса из Армении нормально продолжается

На данный момент из Армении экспортировано 5 тыс тонн абрикоса, 3 тыс тонн из которых – за последние 4 дня. Об этом в беседе с Арменпресс сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян. По его словам, процесс экспорта нормально продолжается.

«Основное направление экспорта – Россия. Около одной тонны было экспортировано в ОАЭ, 127 тонн – в Грузию, а остальное – в РФ», - сказал замминистра, заверив, что в процессе экспорта абрикоса участвует множество физических и юридических лиц, т.к. спрос в РФ большой, то в сфере много экспортеров.

Коснувшись жалоб на низкие цены на абрикос на российском рынке, заместитель министра объяснил, что в этом году сезон абрикоса начался на 10 дней позже в Армении, и в течение этого периода на российском рынке появились абрикосы из Узбекистана и других стран, снизив цены.