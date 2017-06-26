Крупнейший в истории британский авианосец выходит в море

Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец "Квин Элизабет" (Queen Elizabeth), в понедельник покидает док на восточном побережье Шотландии и отправляется в испытательное плавание.

Столь огромного корабля у Королевского ВМФ никогда не было. Размеры палубы нового авианосца соответствуют трем футбольным полям. Его строительство обошлось больше чем в 6 млрд фунтов (более 7,6 млрд долларов).

"Квин Элизабет" будет проходить испытания в течение нескольких лет и войдет в строй в 2021 году, когда этот авианосец примет участие в учениях у восточного побережья США,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На борту авианосца будет тысяча моряков и 40 боевых самолетов.

Ожидается, что авианосец будет находиться в распоряжении Королевского военно-морского флота около 50 лет.