Азиатские индексы - 26-06-17
ТОКИО, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 20153.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 1612.21 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.87% и составил 3185.44 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 25871.89 пункта.
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