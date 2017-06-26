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Педро Аграмунт предпочитает продлить процесс своего унижения, пытаясь таким образом дискредитировать ПАСЕ: Наира Зограбян


На летней сессии ПАСЕ все политические группы Европы уверено заявили, что нынешний глава ПАСЕ Педро Аграмунт больше не имеет доверия и должен подать в отставку. В беседе с Арменпресс об этом сказала член армянской делегации в ПАСЕ, депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян.

«Уже завтра будет поставлен на голосование проект, которым предлагается изменение в регламент ПАСЕ, по которому будет разработан механизм импичмента. Примечательно, что в течение этих лет не было зафиксировано механизмов импичмента председателя или генерального секретаря организации. Здесь есть два аспекта – моральный, т.е. найдет ли Аграмунт в себе моральной силы, чтобы  уйти, а если нет, то войдет в силу правовой аспект», - сказала Зограбян.

По ее словам, в случае с Аграмунтом излишне говорить об отставке, т.к. утром в ходе обсуждения было такое впечатление, что он избрал для себя самый унизительный вариант.

«Все говорили о коррупции в ПАСЕ, недоверии к Аграмунту, но он, похоже, выбрал вариант «после меня хоть потоп». Он знает, что на него возложено вето, он не имеет права председательствовать на заседаниях ПАСЕ или делать какие-либо расходы из бюджета, но он предпочитает продлить этот процесс унижения, пытаясь таким образом дискредитировать ПАСЕ», - сказала Зограбян.

Ранее стало известно, что 26 июня одна из пяти основных политических групп ПАСЕ, Европейская народная партия (ЕНП) большинством голосов выразила вотум недоверия президенту ПАСЕ Педро Аграмунту.



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