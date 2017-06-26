В МИД Бахрейна пригрозили Катару "экстренным вмешательством" стран региона
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона.
"Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних — с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство", — написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами.
"Основа конфликта с Катаром лежит в политической плоскости и безопасности, в нем не было военной составляющей, наличие иностранных армий и бронетехники — это военное обострение, за которое несет ответственность Катар", — написал он в своем микроблоге в социальной сети.