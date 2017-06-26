У председателя ПАСЕ нулевое доверие в Ассамблее: выступление Арпине Ованнисян в Страсбурге

Вице-спикер Национального Собрания Армении, глава делегации НС Армении в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Арпине Ованнисян выступила в Страсбурге с призывом взять на себя коллективную ответственность за структуру и принять меры для выявления коррупционного скандала.

«Для меня это очень символичный момент, так как это моя первая речь в качестве главы делегации Армении в ПАСЕ. Я очень рада вернуться в Ассамблею. Я работала здесь 3-5 лет, а это значит, что я не являюсь новым членом ПАСЕ», - как сообщает Арменпресс, сказала Ованнисян.

Она выразила озабоченность в связи с тем, что в отчет о ходе работы организации включен вопрос о представлении недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, коррупционный скандал и расследование по этому делу.

«Теперь мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда каждый может говорить о человеке, у которого нулевое доверие в этой Ассамблее. Все могут заявить, что у него нет достоинства, могут заявить, что он коррумпирован и вовлечен в ряд действий, которые против ценностей ПАСЕ», - сказал Арпине Ованнисян.

Она заявила, что на данный момент В ПАСЕ начался кризис доверия в связи с деятельностью президента ПАСЕ. Ованнисян сказала, что эта ситуация неприемлема и невыносима, но призывает не только говорить об этом, но и принять меры.

«Уважаемые коллеги, мы унаследовали эту Ассамблею от двух политических деятелей как колыбели демократии, от тех, кто действительно оценил эти ценности, и теперь мы должны взять на себя ответственность за эти ценности. Мы люди, которые формируют лицо Ассамблеи. Поэтому нам необходимо решить, кто должен его представлять, и кто может предпринимать действия от имени Ассамблеи. И это означает, что нам нужно показать свою позицию по отношению к этому человеку.

В заключение я хочу призвать к принятию мер. Либо мы принимаем на себя коллективную ответственность перед ПАСЕ, либо наше отношение к ней меняется, и мы начинаем относится к ней не как к колыбели демократии, а как к месту выражения мнений нескольких докладчиков. Нам нужно действительно понять, что это очень важно для всех нас», - сказал Ованнисян.