Вице-спикер НС Армении Э.Шармазанов встретился с греческим коллегой

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 26 июня принял прибывшего в Армению с рабочим визитом заместителя министра иностранных дел Греции Теренса Николауса Куика. На встрече присутствовала Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Армении Нафсика Ненси Эва Врайла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, Э.Шармазанов отметил, что армяно-греческие политические отношения находятся на высоком уровне, однако в различных сферах налицо неиспользованный большой потенциал. Вице-спикер НС подчеркнул важность развития армяно-греческих отношений и в этом контексте оценил значимую работу госпожи посла.

Вице-спикер НС высоко оценил личный вклад и усилия Теренса Николауса Куика в укреплении армяно-греческих связей.

На встрече были затронуты региональные проблемы, вопросы признания и осуждения Геноцида армян, урегулирования Арцахской и Кипрской проблем. Вице-спикер НС отметил, что Армения и Арцах видят урегулирование проблемы исключительно мирным путем, в рамках МГ ОБСЕ.

“Единственное препятствие урегулированию проблемы - Азербайджан с его воинственной политикой”, - отметил Э.Шармазанов и добавил, что Турция, оставаясь верной своей политике отрицания, продолжает блокировать границу с Арменией и своими заявлениями поддерживать преступную политику Азербайджана, чему цивилизованный мир стал свидетелем также в дни апрельской войны.

“Для нас безопасность и независимость народа Арцаха превыше всего. Борьба Арцаха – борьба за свободу, безопасность, и Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана. Арцах – историческая армянская земля и исключительно живущее в Арцахе население должно иметь право определять свое будущее”, - подчеркнул Э.Шермазанов.

Замминистра иностранных дел Греции Теренс Николаус Куик поблагодарил Э.Шармазанова за теплый прием и отметил, что Греция также заинтересована в продолжении политики углубления отношений с Арменией на различных уровнях.

Он выразил признательность парламенту Армении за принятие резолюции о признании и осуждении геноцида понтийских греков в Османской Турции. Говоря об Арцахской проблеме, г-н Куик подчеркнул, что в данном вопросе позиция Греции ясна и неизменна: Греция также видит урегулирование проблемы мирным путем, в рамках МГ ОБСЕ, согласно международным принципам.

На встрече затронуты также другие проблемы, представляющие региональный и двусторонний интерес, в частности вопросы, волнующе армянскую и греческую общины обеих стран.

Г-н Куик передал вице-спикеру НС Э.Шармазанову приглашение председателю НС А.Баблояну посетить Грецию.