Спикер НС Армении встретился в Сеуле с председателем Госдумы ФС РФ

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном, в составе которой депутат НС С.Фарманян и заместитель министра иностранных дел А. Папикян, 26 июня в рамках визита в Корею встретилась в Сеуле с председателем Госдумы ФС РФ В.Володиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян особо выделил опирающиеся на вековую дружбу армяно-российские отношения, которые в контексте членства двух стран в ЕАЭС вступили в новую фазу.

Председатель НС А.Баблоян подчеркнул конструктивную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта – как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. А.Баблоян отметил, что Армения осознает важность мер по формированию атмосферы взаимного доверия – мирному урегулированию нет альтернативы.

Председатель НС обратился к сотрудничеству парламентских делегаций двух стран в международных структурах – на базе взаимной поддержки и союзнической солидарности.

А.Баблоян предложил провести следующую встречу глав парламентов Евразийских стран в Ереване, подчеркнув важность упрочения межпарламентских связей между государствами Евразийского региона.

В.Володин поздравил А.Баблояна с избранием председателем НС и пожелал ему плодотворной деятельности.

Председатель Госдумы отметил в своем слове нынешний высокий уровень сотрудничества между парламентами Армении и РФ, подчеркнув важность деятельности депутатских групп дружбы в укреплении и углублении отношений.

В.Володин отметил, что в результате роста объемов сотрудничества в рамках ЕАЭС возникла необходимость в новом формате сотрудничества. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества между Армении и РФ во всех сферах.

В завершение встречи собеседники обсудили необходимость внедрения новых форматов сотрудничества, пути и перспективы их развития.