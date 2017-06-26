Александр Цинкер после 28 лет проживания в Армении чувствует себя здесь как дома

Бывший член израильского Кнессета, основатель группы парламентской дружбы Израиль-Армения Александр Цинкер, прибывший в Армению для обсуждения текущих работ недавно сформированного Армяно-израильского общественного форума, каждый раз, когда приезжает в Армению, чувствует себя в Ереване как дома. Бывший член Кнессета прожил в Ереване 28 лет, и теперь он заверяет, что сегодняшний Ереван изменился.

«Когда самолет делает посадку в аэропорту «Звартноц», я вспоминаю годы, когда я ездил в командировки, а затем возвращался в Армению. Я чувствовал, что возвращаюсь домой. В последний раз я был в Армении в 2006 году, и могу сказать, что за эти 11 лет многое изменилось. Сейчас Ереван, кажется, стал городом-праздником. У меня сложилось впечатление, что люди, которые прибыли со мной в Армению, приехали сюда не со мной, а ко мне», - как сообщает Арменпресс, сказал Цинкер.

Александр Цинкер отметил, что в Армении есть проблемы, и Израиль готов представить свой опыт, например, в сфере борьбы с эмиграцией. «Мы должны сделать так, чтобы люди не покидали Армению, а, наоборот, уехавшие вернулись. Израиль делает многое в этом направлении», - сказал он.