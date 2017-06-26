Британские консерваторы подписали соглашение с DUP о сотрудничестве

Руководство Североирландской демократической юнионистской партии DUP в лице лидера партии Арлен Фостер заключило соглашение с британскими консерваторами о поддержке консервативной партии.

Фостер в понедельник по итогам переговоров с премьер-министром Терезой Мэй подписала документ о поддержке партии премьера, прямую трансляцию церемонии ведет Sky News.

"Мы решили поддержать консервативное правительство, сегодня мы достигли соглашения о поддержке правительства в парламенте", — заявила Фостер журналистам по итогам подписания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, ее коллеги по партии обязуются поддерживать консерваторов в том числе "по вопросам Brexit и бюджетной политики". При этом депутаты от партии будут по всем крупным вопросам голосовать так же, как и консерваторы Мэй. Для координации совместных действий, согласно тексту соглашения, поступившему в РИА Новости, будет создан специальный координационный комитет.

DUP будет поддерживать тори не просто так — консерваторы пообещали в обмен выделить дополнительный миллиард фунтов стерлингов в бюджет Северной Ирландии в течение ближайших двух лет, деньги пойдут на инфраструктуру, школы и больницы региона.