Макрон подтвердил стремление придерживаться минских договоренностей

Франция остаётся приверженной минским договоренностям по Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, которая прошла в понедельник в Париже.

"Я подтвердил президенту Порошенко мое желание придерживаться минского процесса", — сказал Макрон, выразив надежду, что новая встреча в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) состоится в ближайшее время, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем французский лидер добавил, что Франция остается привержена "суверенитету Украины в рамках ее международно признанных границ".

"Мы, как и наши партнера из ЕС, не признаём присоединения Крыма к России", — заявил Макрон журналистам.