Вступление Украины в НАТО поддерживает 40% населения страны, показал опрос

Более 40% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Если бы сегодня проводился референдум по вступлению Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы "за", против — 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

Вступление в НАТО в большей степени поддерживают на западе Украины, а также молодежь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опрос проводился с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.