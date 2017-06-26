В США белохвостые олени подрались, стоя на задних ногах

Сотрудники Агентства природных ресурсов и охраны дикой природы штата Теннесси (США) сняли на видео двух белохвостых оленей, которые подрались стоя на задних ногах. Запись опубликована на странице ведомства в Facebook.

Дуэль животных попала в объектив одной из камер, установленных в лесу. Сотрудники агентства полагают, что олени подрались из-за небольшой порции еды,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Белохвостый (виргинский) олень — наиболее распространенный вид оленевых в Северной Америке. Эти млекопитающие обитают на территориях от юга Канады до Перу и севера Бразилии.