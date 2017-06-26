ЕК оштрафует Google более чем на миллиард евро

Еврокомиссия (ЕК) может назначить штраф в размере более 1 миллиарда евро корпорации Google по делу о работе одноименного поискового сервиса компании на текущей неделе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Антимонопольный регулятор Европейского союза не позднее текущей недели наложит штраф на подразделение Alphabet Inc. — Google в размере более 1 миллиарда евро и потребует изменений в практике работы компании", — сообщили источники.

ЕК на протяжении приблизительно семи лет проводит расследования по Google за нарушение компанией антимонопольных правил, отмечает издание. В течение 2015–2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.

В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах.





