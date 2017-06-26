Политическая группа ПАСЕ выразила недоверие Аграмунту, сообщил источник

Одна из пяти основных политических групп ПАСЕ — европейской народной партии (Group of the European people`s party) — проголосовала большинством голосов за вотум недоверия нынешнему главе ПАСЕ Педро Аграмунту. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в аппарате организации.

"Большинство проголосовало за вотум недоверия Аграмунту",- сказал он, отказавшись назвать точные цифры.

По данным РИА Новости, за вотум недоверия проголосовали 38 депутатов. Против — 26. Воздержались двое.

Входящий в группу Аграмунт в заседании участия не принял.

Ранее на заседании уставного органа ПАСЕ — Бюро — никаких специальных заявлений, связанных с ситуацией вокруг Аграмунта, сделано не было.

В начале апрельской сессии глава ПАСЕ назвал ошибкой свою мартовскую поездку в Сирию, сразу после этого европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия. Однако регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей, в частности, с поста главы ПАСЕ. Уйти с должности он может только добровольно.

В последний день работы сессии уставной орган ПАСЕ постановил, что Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Бюро поручило главе комиссии по регламенту Лилиан Мори Паскье подготовить проект документа, рассматривающего возможность внесения поправок в регламент ПАСЕ Ассамблеи для введения процедуры отстранения спикера от должности.