Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян избрана зампредседателя ПАСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ: в начале сессии 26-го июня были избраны 2 зампредседателя ПАСЕ.

Второй – представитель Молдовы Валериу Гилечи. Зампредседателя ПАСЕ избираются в начале каждой сессии, до открытия следующей сессии.