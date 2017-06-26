Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян избрана зампредседателя ПАСЕ
Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян избрана зампредседателя ПАСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ: в начале сессии 26-го июня были избраны 2 зампредседателя ПАСЕ.Второй – представитель Молдовы Валериу Гилечи. Зампредседателя ПАСЕ избираются в начале каждой сессии, до открытия следующей сессии.
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