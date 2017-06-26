В администрации Трампа сообщили о его планах относительно встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на "полях" саммита G20 в Гамбурге, запланированного на следующий месяц. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

"Дональд Трамп призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу, обеспечить доступ СМИ (на встречу - ИФ) и провести подготовку необходимых протоколов, обычных для подобных переговоров, несмотря на то, что официальные лица в Госдепе и Совете национальной безопасности призывают к большей сдержанности", - отмечается в сообщении агентства, которое ссылается на действующих и бывших сотрудников администрации.

В сообщении отмечается, что подобное желание Трампа выявляет "глубокие противоречия, существующие внутри администрации" в вопросе, связанном с подходом к отношениям с Москвой.

Кроме того, агентство подчеркивает, что "многие чиновники в администрации убеждены, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такое чувствительное время", и контактировать "с большой осторожностью".

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что встреча лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на "полях" саммита G20 в Гамбурге все еще находится на стадии обсуждения.