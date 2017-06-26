Армянские ВС сделали свои выводы относительно азербайджанских военных учений

Недавно прошли азербайджанские военные учения, за которыми следили армянские ВС. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

«Мы проследили за учениями полностью и сделали соответствующие выводы»,- сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

Отвечая на вопрос о том, как он прокомментирует очередные поставки оружия Азербайджану со стороны РФ, начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян сказал, что этим вопросом Генштаб ВС Армении не занимается, этим занимается политический уполномоченный, который вскоре даст свой отклик.

По поводу слухов в прессе о своей отставке начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян сказал, что не знает о подобных публикациях.