Армянские ВС полноценно могут предотвратить войну: Мовсес Акопян
14:17, 26 Июнь, 2017
Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян уверяет, что в данный момент на границе напряженности нет. «Авангард полностью владеет ситуацией на границе»,- сказал он. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.
Отвечая на замечание о том, что многие аналитики говорят о том, что над Арцахом сгущаются тучи войны, он сказал, что не может комментировать это, поскольку не читал.«ВС имеют свой собственный анализ, который показывает, что армянские ВС полноценно могут предотвратить войну»,- сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.
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