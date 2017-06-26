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Армянские ВС полноценно могут предотвратить войну: Мовсес Акопян


Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян уверяет, что в данный момент на границе напряженности нет. «Авангард полностью владеет ситуацией на границе»,- сказал он. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

Отвечая на замечание о том, что многие аналитики говорят о том, что над Арцахом сгущаются тучи войны, он сказал, что не может комментировать это, поскольку не читал.

«ВС имеют свой собственный анализ, который показывает, что армянские ВС полноценно могут предотвратить войну»,- сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

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