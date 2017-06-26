Армянские ВС полноценно могут предотвратить войну: Мовсес Акопян

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян уверяет, что в данный момент на границе напряженности нет. «Авангард полностью владеет ситуацией на границе»,- сказал он. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

Отвечая на замечание о том, что многие аналитики говорят о том, что над Арцахом сгущаются тучи войны, он сказал, что не может комментировать это, поскольку не читал.

сказал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.