Экс-президент Румынии возглавил молдавскую партию, выступающую за объединение двух стран

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску избран почетным председателем "Партии национального единства" Молдавии, которую учредил с целью добиться объединения двух стран экс-глава молдавского оборонного ведомства Анатолий Шалару. Как говорится в обнародованном в понедельник заявлении формирования, такое решение было принято на прошедшем в воскресенье съезде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В его работе приняла участие румынская делегация из 10 сенаторов и депутатов парламента, которую возглавил Бэсеску.

"Наша партия намерена объединить все партии и движения унионистов (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС). Мы также выступаем за интеграцию Молдавии в НАТО", - сказал журналистам Шалару. По его словам, Бэсеску станет лидером партии, когда ему вернут молдавское гражданство, которого он лишился согласно указу президента Молдавии Игоря Додона.

"Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа", - пояснил свое решение лидер Молдавии, уточнив, что все это идет вразрез с положениями конституции страны.



