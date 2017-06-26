Число лиц, употребляющих наркотики в Армении, растет

Число лиц, употребляющих наркотические средства и состоящих на диспансерном учете, по состоянию на 1 января 2017 года составило 6010, что на 10% больше, чем в 2016 году. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала заместитель директора по лечебной работе Наркологического республиканского центра при Министерстве здравоохранения Армении Ася Григорян.



"2343 человека употребляют опиумные наркотики, 3665 человек – каннабиноиды, двое – кокаин", – сказала она.



По ее словам, количество наркозависимых женщин также увеличилось на 9% по сравнению с прошлыми годами.



Как отметила Григорян, больше всего наркозависимых в возрастной группе от 28 до 49 лет – 3806 человек.



"Среди лиц в возрасте 16-17 лет на диспансерном учете состоят трое, среди 18-летних – 91, от 19 до 27 лет – 957, а от 65 лет и старше – 60 человек", – добавила она и отметила, что рост показателей фиксируется как в Армении, так и во всем мире.

По ее словам, в Армении, в основном, употребляются натуральные каннабиноиды, гораздо меньший процент составляют синтетические наркотики.Как отметил, в свою очередь, главный нарколог Минздрава Петрос Семерджян, число наркозависимых в Армении каждый год увеличивается на 9-10%.