ВВС Армении - 25 лет: в аэропорту «Эребуни» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа

В Армении 26 июня отметили День авиации и 25-летие формирования ВВС. По этому поводу на ереванском аэродроме «Эребуни» прошло торжественное мероприятие и авиационное шоу.

Как передает «Арменпресс», гостей мероприятия со знаменательной датой поздравил министр обороны Виген Саркисян, подчеркнувший важность военной авиации в деле защиты воздушных рубежей Отечества. По его словам, праздник армянской военной авиации занимает в нашем календаре особое место. «Это – особый праздник, повод для взгляда назад, новую оценку армянских ВВС, созданных в тяжелые дни войны. Этот праздник призывает общественное внимание на тех, кто стоял у истоков ее формирования»,- сказал он.

После торжественных выступлений и церемонии вручения наград желающие могли ознакомиться с образцами военной авиационной техники, состояние на воорудении Армении и военной техники российской авиационной базы, дислоцирующейся на аэродроме «Эребуни»: фронтовой истребитель «МиГ 29», штурмовик «СУ 25», учебно-тренировочный самолет «Л 39», учебный «Як 52», вертолеты «Ми 8» и «Ми 24», беспилотники отечественного производства.

Затем состоялось авиационное шоу с участием вертолетов, учебно-тренировочных самолетов и штурмовиков «СУ 25». Фигуры высшего пилотажа – петли, бочки, восьмерки – продемонстрировали подполковник Артур Акопян на самолете «Як 52» и подполковник Арут Закарян на «Л 39». Раскрашенные синей и желтой краской, «Л 39» напоминали летящих на фоне Арарата хищных ос. Звено из шести штурмовиков под командованием полковника Армена Нерсисяна имитировало штурм аэродрома. Затем, разбившись на пары, продемонстрировали «бомбометание», низкий пролет над аэродромов и имитацию посадки. Фигуры пилотажа исполняли полковник Армен Нерсисян и подполковник Армен Бабаян. Авиашоу завершилось высадкой десанта.

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