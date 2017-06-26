Состояние пострадавших в ДТП на трассе Варденис-Шоржа военнослужащих удовлетворительное: Арцрун Ованнисян

Состояние 8 пострадавших в ДТП на трассе Варденис-Шоржа военнослужащих удовлетворительное, сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«У всех восьми пострадавших в ДТП на трассе Варденис-Шоржа военнослужащих удовлетворительное, есть положительная динамика, некоторых на днях выпишут»,- пишет он.

Утром 24 июня пресс-служба МЧС РА сообщила, что сегодня, в 08:31 по ереванскому времени, в МЧС Армении поступил звонок о ДТП на автотрассе Варденис-Шоржа. На место происшествия выехала бригада спасателей. Выяснилось, что автомобиль марки «ГАЗ 66» с госномерами Минобороны Армении съехал с проезжей части дороги и скатился в ближайший овраг приблизительно на 6 метров (кузов сорвался).

По данным МЧС, в результате аварии 14 пассажиров данного автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в Военный госпиталь Вардениса. Врачи оценили состояние 7 пострадавших как тяжелое, а 7 других – как средней тяжести. Спасатели на месте оказали 2 пострадавшим первую медицинскую помощь, они от госпитализации отказались.