В Ереване в конце прошлой недели родились 148 младенцев
В Ереване в конце прошлой недели родились 148 младенцев.Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 23-25-е июня в Ереване родились 148 младенцев – 73 мальчика и 75 девочек.
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