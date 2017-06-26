Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

В Ереване в конце прошлой недели родились 148 младенцев


В Ереване в конце прошлой  недели родились  148 младенцев.

Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 23-25-е июня в Ереване родились  148 младенцев – 73 мальчика и 75 девочек.

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