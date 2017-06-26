Выбросившаяся на пляж акула вызвала панику среди отдыхающих
13:30, 26 Июнь, 2017
Акула, выбросившаяся на пляж на испанском острове Майорка, спровоцировала панику среди отдыхающих. Видео случившегося опубликовал телеканал Sky News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Как уточняет издание The Sun, инцидент произошел в субботу, 24 июня, рядом с популярным курортом Магалуф. После появления хищника пляж временно закрыли для туристов.
Эксперты-зоологи осмотрели рыбу, оказавшуюся представителем вида синяя акула. Выяснилось, что хищник длиной около 2,5 метра получил серьезное ранение от гарпуна. Это и заставило его выброситься на берег, пояснили специалисты. Акуле дали обезболивающее средство, а затем выпустили в море.