В Китае нобелевского лауреата освободили из тюрьмы из-за неизлечимого заболевания

Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо, осужденный на родине на 11 лет заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя, освобожден из тюрьмы в связи с диагностированным у него раком печени в терминальной стадии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в понедельник South China Morning Post.

Диагноз был поставлен 23 мая, и сейчас, по словам адвоката Лю Сяобо, его подзащитный находится в больнице в Шэньяне. Его прошение о лечении вне тюрьмы было удовлетворено. Защитник заявил, что Лю Сяобо не собирается уезжать на лечение за границу.

Лю Сяобо был арестован в 2008 году, после того, как подписал Хартию-08 c требованием демократических реформ. В декабре 2009 года был приговорен к 11 годам заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя.

8 октября 2010 года Лю Сяобо была присвоена Нобелевская премия мира за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае. Средства массовой информации страны ничего не сообщили о присуждении ему этой награды.